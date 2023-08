Zongshen Cyclone RA 401 – Cruiser oder Bobber?

Konzeptionell und vom Design her passt die Cyclone RA 401 in zwei Schubladen: Cruiser oder Bobber. Tiefe Sitzposition mit Fußrasten vorn und hohem Lenker, dazu zwei Federbeine am klassischen Heck, das spricht allgemein für Cruiser. Relativ sportlich mutet die Front an, mit einstellbarer Upside-down-Telegabel und Doppelscheibenbremse. In Kombination mit dem relativ breit bereiften Vorderrad sieht das nach Bobber aus. Als Radstand gibt Zongshen 1.490 Millimeter an, weitere Eckdaten zum Fahrwerk und zu den genauen Reifenformaten liegen nicht vor.