Unverändert bleiben die Eckdaten des elektrischen Antriebs. Als Dauer-Nennleistung für den Mittelmotor gibt QJMotor 5 kW (rund 7 PS) an, als Spitzenleistung 10 kW (rund 14 PS). Damit soll die OAO Pro über 100 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen. Genauer: 105 km/h. Zudem soll sie mit "bis zu 650 Nm" Drehmoment direkt am schmalen Hinterreifen in circa 2,5 Sekunden aus dem Stand auf 50 km/h kommen.

Im August 2023 kam die QJMotor OAO Pro in China für 29.999 Yuan, umgerechnet circa 3.800 Euro, in den Handel. Die schnellladetaugliche OBC-Ausführung für 31.999 Yuan, umgerechnet circa 4.000 Euro. Je nach Ausführung dauert das Aufladen allerdings mindestens 4 Stunden.

Führerscheinklassen A1 und B196

QJMotor ist bereits in Europa und in Deutschland vertreten. Somit ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch das Elektromotorrad OAO Pro zu uns kommt. Zumal Abgasnormen in diesem Fall keine Rolle spielen und ABS bereits an Bord ist. Fahrbar wäre die OAO Pro hierzulande als Leichtkraftrad ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1 oder mit der Pkw-Führerscheinerweiterung B196.