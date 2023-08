In diesem Artikel:

Mit ihrem bis zu 10 kW (rund 14 PS) starken elektrischen Mittelmotor beschleunigt die Tromox MC 10 angeblich auf bis zu 90 km/h. Damit qualifiziert sie sich für die europäische Leichtkraftrad-Kategorie (125er). Sie dürfte also hierzulande ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1 oder mit der Pkw-Führerscheinerweiterung B196 gefahren werden.

Umso attraktiver erscheint die Tromox MC 10 als elegant ausgeführtes und ziemlich konsequentes Leichtbau-Konzept mit angeblich nur 90 Kilogramm Gesamtgewicht. Schwerpunktgünstig und geschützt im Aluminium-Brückenrahmen platziert sind ein oder zwei Lithium-Akku-Packs mit jeweils 72 Volt und 30 Ah. Mit zwei Akku-Packs an Bord steigt das Gewicht auf rund 100 Kilogramm.

Je nachdem, ob mit einem oder zwei Akku-Packs bestückt, soll die MC 10 entweder bis zu 60 oder bis zu 120 Kilometer Reichweite bieten. 3 oder 6 Stunden soll dann das vollständige Aufladen an einer Standard-Steckdose dauern (Ladestrom 10 A, optional 15 A).

Tromox MC 10 mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit

"Klassisch" per Kette wird das Hinterrad angetrieben, direkt am Hinterreifen sollen bis zu 280 Nm Drehmoment wirken. Entsprechende Dynamik bietet die MC 10 in Kombination mit ihrer geringen Masse. Nicht ganz 100, aber immerhin 90 km/h Topspeed soll sie erreichen.