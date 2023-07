In diesem Artikel: Sarkcyber ZS 20 und ZS 20 X Draco als Retro-Scrambler

ZS 20 X Draco als Elektro-125er

Angeblich 90 Kilogramm wären sensationell leicht

ZS 20 als Elektro-50er

Bis zu 100 Kilometer Reichweite

Sarkcyber kommt nach Europa

Fazit

Erst 2021 wurde das Unternehmen Sarkcyber Technology im chinesischen Shanghai gegründet. Das Sarkcyber-Team besteht angeblich aus Technik-Experten, die zuvor jahrelang für Honda tätig waren und sich dann selbst auf elektrisch angetriebene Zweiradfahrzeuge spezialisiert haben. Bereits vorgestellt haben wir zwei Elektroroller von Sarkcyber: den HC 200 Ursa und den HC 10 Cetus. Noch nicht im Handel erhältlich sind die Motorrad-Modelle ZS 20 und ZS 20 X Draco.

Sarkcyber ZS 20 und ZS 20 X Draco als Retro-Scrambler Bei den Elektromotorrad-Konzepten namens ZS 20 und ZS 20 X Draco handelt es sich um Scrambler im Retro-Look. Beide klassisch mit Drahtspeichenrädern und ansatzweise abenteuerlichem Reifenprofil. Zudem mit Stahl-Chassis, vorn kombiniert mit Upside-down-Telegabel, hinten mit Zentralfederbein. Und beide mit Zwei-Personen-Sitzbank samt Zwei-Personen-Zulassung.

ZS 20 X Draco als Elektro-125er In die europäische Kategorie der Leichtkrafträder (125er) fällt die ZS 20 X Draco. Mit bis zu 4,5 kW (6 PS) starkem Mittelmotor, Hinterradantrieb per Zahnriemen und 95 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zum Akku-Pack nennt Sarkcyber 72 Volt, 45 Ah und 3,2 kWh sowie 5 Stunden fürs vollständige Aufladen an einer Standard-Steckdose. Mit jeweils einer Scheibenbremse pro Rad, vorn mit radial angeschraubter Vierkolbenzange, und mit Verbundbremssystem (CBS) entspricht die ZS 20 X Draco europäischen Mindestanforderungen in dieser Fahrzeugkategorie.

Angeblich 90 Kilogramm wären sensationell leicht Extrem nutzerfreundlich wäre das Gewicht. 90 Kilogramm gibt Sarkcyber an, ob mit oder ohne Batterie ist nicht bekannt. Gefahren werden dürfte die elektrische ZS 20 X Draco in Europa mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren oder mit einer Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196.

ZS 20 als Elektro-50er Mit EU-Führerschein AM, in Deutschland je nach Bundesland ab 15 oder ab 16 Jahren, oder mit Pkw-Führerscheinklasse B dürfte die ZS 20 gefahren werden. Vorausgesetzt, Sarkcyber limitiert für etwaigen Europa-Export die Höchstgeschwindigkeit von den genannten 67 auf 45 km/h. 1,5 kW (2 PS) Spitzenleistung stecken hier in Form eines Nabenmotors direkt im Hinterrad. Wahlweise mit einem oder zwei Akku-Packs bestückt, soll die ZS 20 bis zu 50 oder bis zu 100 Kilometer schaffen.

Bis zu 100 Kilometer Reichweite Zu diesen Batterien nennt Sarkcyber jeweils 60 Volt, 32 Ah und 1,9 kWh sowie 3,5 Stunden fürs vollständige Aufladen an einer Standard-Steckdose. Mit 2 Batterien an Bord soll die ZS 20 gleich viel – oder eher gleich wenig wiegen wie die ZS 20 X Draco: 90 Kilogramm. Auf das Verbundbremssystem (CBS) wird in dieser Fahrzeugkategorie verzichtet.

Sarkcyber kommt nach Europa Termine für die geplante Markteinführung der Elektromotorräder ZS 20 und ZS 20 X Draco hat Sarkcyber noch nicht angesagt. Preise liegen ebenfalls noch nicht vor. Dass die beiden Retro-Scrambler nach Europa kommen, ist jedoch wahrscheinlich. Im November 2022 präsentierte Sarkcyber sich, seine Elektroroller und die ZS 20 X Draco auf der Mailänder Messe EICMA. Und den HC 200 Ursa gibt es seit Juli 2023 bei den MBP/Keeway-Händlern in Italien.

