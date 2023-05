Blinker in den Handprotektoren

Blinker in den Handprotektoren

Eine kleine Sensation: Im offensichtlich neuen Motorgehäuse ist hinter der "Heldenbrust" vorn ein vertikales Ölschauglas zu erkennen. BMW scheint den Boxer auf einen Halbtrockensumpf umzurüsten, der die enormen Druckpulsationen des Boxers bei hohen Dauer-Drehzahlen, die zu schäumendem Öl führen können, weitgehend mildert. Das neue Gehäuse weist ebenfalls auf eine neue Kühlung hin. Der bekannte LC-Boxer der R 1200/1250 GS (K50/K51) zog seine Kühlleistung noch zu zwei Dritteln aus dem Fahrtwind. Der Neue scheint hingegen komplett mit Flüssigkeit gekühlt zu sein, also auch die Zylinder. Das erlaubt noch mal mehr Leistung, sogar konform mit künftigen Emissionsgrenzwerten.

Es wurde bereits bei den ersten Erlkönigen erwartet: Die neue R 1300 GS bekommt einen adaptiven Tempomat. Seit Mai 2023 ist klar: Ein Totwinkelassistent ist ebenfalls an Bord. Also Radar vorn und hinten. Dazu benötigt die neue GS ein neues Cockpit, um den Abstand zum Vorausfahrenden einstellen zu können. Die für den Totwinkelassistenten wichtigen Warnzeichen sitzen deutlich erkennbar im Rückspiegelglas. Wohl ab Werk: ein neuer, elektrisch einstellbarer Windschild, ebenfalls ein Novum bei der GS.

Die neuesten Fotos vom Mai 2023 zeigen 2 unterschiedlich ausgestattete R 1300 GS von BMW. Einerseits unterscheiden sich die beiden durch einfache Anbauteile wie die Motorschutzplatte und die Schutzbügel, andererseits durch die Position der vorderen Blinker. Eine der GS trägt sie klassisch an zwei kleinen Armen am Scheinwerferrahmen. Die Andere hat die Blinker in die Handprotektoren montiert.