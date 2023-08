Nach wiederholten Erlkönig-Sichtungen seit 2021, gefolgt von weiteren Fotos und Videos, war längst klar, dass eine neue Generation der Boxer-GS kommt. Am 21. Juni bestätigte BMW, dass die neue R 1300 GS am 28. September 2023 in Berlin präsentiert werden wird – genau 100 Jahre nach der allerersten BMW, der R 32, die damals ebenfalls in Berlin vorgestellt wurde.

Die wichtigsten Eckdaten des neuen Boxermotors sind bereits durchgesickert. Demnach bekommt die BMW R 1300 GS genau 1.300 Kubik Hubraum, 145,5 PS (107 kW) Spitzenleistung bei 7.750/min und 149 Nm maximales Drehmoment bei 6.500/min. Als Fahrzeuggewicht meldete BMW 237 Kilogramm an (Grundausstattung, mit zu 90 Prozent gefülltem Benzintank) – somit 12 Kilo weniger als bei der R 1250 GS.

Als neue Ausstattungs-Details zeichnen sich bereits ab: Radar-Sensoren vorn und hinten mit Abstandregelung und Totwinkelwarnsystem, variable Federn mitsamt variabler Sitzhöhe, elektrisch einstellbarer Windschild, Handprotektoren mit integrierten Blinkern.

Im August 2023 sickerte der Preis für die BMW R 1300 GS in den USA durch: ab 19.590 Dollar (inklusive Liefernebenkosten). Davon ausgehend ist in Deutschland ein Grundpreis um 19.000 Euro zu erwarten – mindestens, plus Liefernebenkosten und Sonderausstattungen.