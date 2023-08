BMW R 1300 GS wird am 28. September 2023 in Berlin präsentiert

Im August 2023 erschien die neue BMW R 1300 GS überraschend im Online-Finanzierungsrechner von BMW Motorrad USA – mitsamt dem Preis. Demnach wird die R 1300 GS in den USA ab 19.590 Dollar angeboten. In der Modell-Liste von BMW Motorrad USA war die GS bisher die einzige 1300er. Alle anderen R-Modelle des Jahrgangs 2024 erschienen noch als 1250er – auch die GS Adventure.

Die BMW R 1250 GS wird in den USA ab 17.995 Dollar angeboten (Stand August 2023). Demnach wird der Grundpreis für die R 1300 GS um rund 1.600 Dollar angehoben. Da die R 1250 GS in Deutschland ab 18.300 Euro angeboten wird (Stand August 2023), ist für die R 1300 GS hierzulande ein Grundpreis knapp unter 20.000 Euro zu erwarten. MOTORRAD tippt auf "ab 19.800 Euro". Wie umfangreich die Grundausstattung zum Grundpreis sein wird, ist indes noch nicht bekannt. Sicher ist jedoch schon jetzt: Mit Sonderausstattung werden die meisten R 1300 GS für deutlich über 20.000 Euro – oder Dollar – verkauft werden.

Am 21. Juni bestätigte BMW, dass die neue R 1300 GS am 28. September 2023 in Berlin präsentiert werden wird – genau 100 Jahre nach der allerersten BMW, der R 32, die damals ebenfalls in Berlin vorgestellt wurde. Im festlichen Rahmen des 100-jährigen Jubiläums ist zudem die Eröffnung der neuen BMW Motorrad Welt in Berlin, direkt neben dem Motorrad-Werk im Bezirk Spandau, geplant.