BMW R 1300 GS wird am 28. September 2023 in Berlin präsentiert

Am 21. Juni bestätigte BMW, dass die neue R 1300 GS am 28. September 2023 in Berlin präsentiert werden wird – genau 100 Jahre nach der allerersten BMW, der R 32, die damals ebenfalls in Berlin vorgestellt wurde. Im festlichen Rahmen des 100-jährigen Jubiläums ist zudem die Eröffnung der neuen BMW Motorrad Welt in Berlin, direkt neben dem Motorrad-Werk im Bezirk Spandau, geplant.