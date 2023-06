In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Der chinesische Motorradhersteller Zongshen/Zonsen hatte sich bereits 2017 über eine Lizenz-Vereinbarung die Rechte an der Nutzung des neu entwickelten 650er-Zweizylinders für Norton gesichert. Auch eine Weiterentwicklung des Twins zum 850er wurde den Chinesen gestattet. Norton selbst hatte mit dem neuen Zweizylinder, der vom hauseigenen V4 abgeleitet wurde, die Modelle Atlas und Ranger vorgestellt. Dann kamen die Insolvenz und der Neustart unter der Führung von TVS . Von Norton selbst gibt es noch keine 650er zu kaufen. Zongshen/Zonsen nutzte den Motor ab 2021 für die Reiseenduro RX6 und schob im Mai 2023 die neue, top-moderne Version RX650 nach.

In China kam die Cyclone RX650 Ende Mai 2023 in den Handel, ab 47.800 Yuan, umgerechnet circa 6.200 Euro. Mit der Norton-Vorgeschichte sowie der Beteiligung des europäischen Entwicklungs-Dienstleistungsunternehmens Ricardo wird die RX650 im Heimatmarkt selbstbewusst als eigenständiges Premium-Produkt positioniert. Dazu gehören Upside-down-Telegabel und Federbein von Kayaba (KYB), Bremsenkomponenten von Brembo-Ableger J.Juan sowie das ABS von Bosch. Und die Erstbereifung von Pirelli: Sport-Touring-Typ Angel GT, vorn als 120er, hinten als 160er.

20 Liter Sprit passen in den Tank, doch zum Gewicht der Cyclone RX650 liegen noch keine Angaben vor. Umso mehr zur Ausstattung, insbesondere zu Elektrik und Elektronik. Angefangen beim elektrisch einstellbaren Windschild über die Doppel-Matrix-LED-Scheinwerfer bis zum großen Farbdisplay mit Reifenluftdruckanzeige sowie Bluetooth-Connectivity samt Smartphone-App und Navigation. 4 Fahrmodi stehen zur Auswahl, Bosch-ABS und Schlupfregelung sind zudem schräglagenoptimiert. Zum 6-Gang-Getriebe gibt's eine FCC-Slipperkupplung und einen Quickshifter.

Frontkamera und Heckradar, Sprachsteuerung mit KI

Ebenfalls Bestandteile der umfangreichen Bordelektronik sind Tempomat und Funkschlüssel-System. Äußerst fortschrittlich ausgestattet, zumal für eine 650er, ist die Cyclone-Reiseenduro mit der an der Front integrierten Kamera (Dashcam) und mit dem Heck-Radar für das Totwinkel-Warnsystem sowie dem Spurhalte-Assistenten. Sogar Sprachsteuerung mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI/AI) wurde angekündigt. Ob die RX650 mit dieser Ausstattung nach Europa kommen wird, ist unklar. Wenn, dann wird sie sicherlich deutlich mehr kosten als die umgerechnet 6.200 Euro, für die sie in China an den Verkaufsstart ging.