Zwar sind die großen Herbstmessen, auf denen traditionell die meisten neuen Motorrad-Modelle für das kommende Jahr vorgestellt werden, noch weit entfernt, trotzdem gibt es bereits jetzt schon jede Menge bekannte Motorräder für 2019. In diesem Artikel zeigen wir alle bisher für das Modelljahr 2019 neu vorgestellten Motorräder.

BMW - neuer Sporttourer als Konzeptstudie Für viel Aufsehen hat die auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See vorgestellte Konzeptstudie BMW Concept 9cento gesorgt. Gut möglich, dass BMW einen ähnlichen Sporttourer für die Zukunft plant.

Die BMW Concept 9cento wurde auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este vorgestellt. Ansonsten könnte eine neue BMW R 1200 RT in den Startlöchern stehen. Erste Erlkönig-Bilder deuten zumindest darauf hin. Ähnliches gilt für die BMW F 850 GS Adventure, die uns ebenfalls als Erlkönig vor die Linse gefahren ist. In Fachkreisen wird darüber hinaus über eine neue BMW S 1000 RR spekuliert. BWM hat sich zu einem neuem Supersportler bislang allerdings nicht geäußert. Wenn wir uns ein neues Modell von BMW wünschen dürften, würden wir uns für die BMW R 1400 R² entscheiden. MOTORRAD-Zeichner Stefan Kraft hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen und eine gelungene Zeichnung eines interessanten Vierzylinder-Boxers entworfen. Es wird allerdings sehr wahrscheinlich bei der Wunschvorstellung bleiben. Mögliche BMW-Modelle für 2019: BMW R 1200 RT

BMW F 850 GS Adventure

BMW S 1000 RR

Serienmodell der BMW Concept 9cento

MOTORRAD-Wunsch: BMW R 1400 R² (Zeichnung)

Ducati - nachgeschärfte Panigale V4? Die neue Ducati Panigale V4 war wohl das Highlight des italienischen Traditionsherstellers auf den letzten Herbstmessen. Zwar wurde noch nichts bestätigt, allerdings könnten wir uns vorstellen, dass Ducati in diesem Jahr eine nachgeschärfte Variante des neuen V4-Sportlers zeigen könnte.

So stellen wir uns ein Naked Bike mit dem neuen Ducati-V4-Motor vor. Schon fast zur Tradition ist die Präsentation neuer Scrambler-Modelle auf den Herbstmessen geworden. Auch in diesem Jahr könnten weitere Modellvarianten der Scrambler hinzu kommen. Zwar wird die auf der World Ducati Week 2018 vorgestellte Ducati Monster 1200 25 Anniversario bereits in diesem Jahr auf die Straße rollen, trotzdem zählen wir sie ausnahmsweise zu den 2019er-Neuheiten dazu. Im vergangenen Jahr läutete Ducati mit der neuen Panigale V4 eine neue Ära ein. Wir würden uns wünschen, dass Ducati den neu entwickelten Motor in einem entsprechendem Naked Bike verbauen würde. Wie so etwas aussehen könnte, zeigt die Illustration namens Ducati V4 Godzilla 1200 von MOTORRAD-Zeichner Stefan Kraft. Mögliche Ducati-Modelle für 2019: Nachgeschärfte Ducati Panigale V4-Variante

Ducati Scrambler

Ducati Monster 1200 25 Anniversario

MOTORRAD-Wunsch: Ducati V4 Godzilla 1200 (Zeichnung)

Harley-Davidson - wie wäre es mit einem Scrambler? Mit neuen Modellen macht Harley-Davidson momentan leider keine Schlagzeilen. Beim US-Hersteller dreht sich derzeit vieles um politische Themen. Trotzdem haben wir es uns nicht nehmen lassen und selbst eine neue Harley entworfen. MOTORRAD-Zeichner Stefan Kraft erschuf eine Harley-Davidson Sportster Scrambler, die wir in ähnlicher Form nur allzu gerne auf der Straße sehen möchten. Mögliche Harley-Davidson-Modelle für 2019: MOTORRAD-Wunsch: Harley-Davidson Sportster Scrambler (Zeichnung)

Honda - CRF 450 L bereits bestätigt Honda hat mit der Honda CRF 450 L ein neues Bike vorgestellt, das bereits ab Oktober 2018 auf die Straße rollen wird. Sie basiert grundsätzlich auf dem Wettbewerbs-Bike CRF 450. Um die Enduro straßenzulassungsfähig zu machen, musste Honda allerdings an einigen Stellschrauben drehen.

Die neue Honda CRF 450 L rollt bereits ab Oktober 2018 auf die Straße. Ebenfalls ab Oktober wird die neue Honda Super Cub erhältlich sein. Die Super Cub wurde bereits auf der Tokyo Motor Show 2015 und 2017 als Konzeptstudie präsentiert. Auch auf der EICMA 2017 hatte sie ihren Auftriff. Nun folgt also der Markteintritt in Deutschland. Ansonsten hält sich Honda mit Neuheiten für das Modelljahr 2019 bisher zurück. Vorstellbar ist allerdings eine neue Honda CB 650 R. Bereits im vergangenen Jahr wurden gleich drei neue Retro-Bikes mit 125 cm³, 300 cm³ und 1000 cm³ vorgestellt. Ein Modell mit 650 cm³ würde die Modellserie abrunden. Mögliche Honda-Modelle für 2019: Honda CRF 450 L

Honda Super Cub

Honda CB 650 R

MOTORRAD-Wunsch: Honda CX 1200 Kompressor (Zeichnung)

Husqvarna - Zeit für eine größere Vitpilen? Bereits bestätigt sind die Motocross-Modelle Husqvarna TX 125, Husqvarna TE 250i, Husqvarna TE 300i, Husqvarna FE 250, Husqvarna FE 350, Husqvarna FE 450 und Husqvarna FE 501 sowie die Motocross-"Mini"-Modelle Husqvarna TC 50 Mini, Husvarna TC 50, Husqvarna TC 65 und Husqvarna TC 85.

Eine große Vitpilen mit dem 1290er-Motor aus der Super Duke hätte schon was. Offiziell bestätigt hat Husqvarna ansonsten noch keine Bikes. Bereits 2016 haben wir ein noch nicht "getauftes" Bike als Erlkönig erwischt, das technisch an die 1290 Super Duke R von KTM erinnert. Mit ein wenig Glück bekommen wir auf den Herbstmessen somit eine neue Vitpilen mit großem Motor zu sehen, die Husqvarna Vitpilen 1301 heißen könnte. Und noch eine zweite Husqvarna wurde von unseren Fotografen als Erlkönig erwischt. Bei den Bildern erkennt man eindeutig eine Husqvarna Svartpilen 701, die der sportlicheren Vitpilen zur Seite gestellt werden könnte. Mögliche Husqvarna-Modelle für 2019: Husqvarna Svartpilen 701

Husqvarna Vitpilen 1301

Husqvarna-Motocross-Modelle für 2019

Indian - FTR 1200 kommt 2019 Besonders viele Modelle hat Indian für das Modelljahr 2019 bisher nicht angekündigt. Doch das einzige Modell, das bisher für 2019 bestätigt wurde, ist ein richtiger Knaller. Die Indian FTR 1200 wurde auf dem Wheels and Waves in Biarritz offiziell für das kommende Jahr angekündigt. Das erste Mal bekam die Motorrad-Gemeinde den Flattracker für die Straße auf der letztjährigen EICMA als Konzeptbike zu sehen. Nun kommt das Bike also tatsächlich als Serienmodell auf den Markt. Inwiefern sich das Serienmodell vom Prototypen namens Indian Scout 1200 FTR Custom unterscheiden wird, hat Indian übrigens nicht erwähnt. Die FTR 1200 dürfte sich aller Voraussicht nach vermutlich aber stark am Prototypen anlehnen. Mögliche Indian-Modelle für 2019: Indian FTR 1200

Kawasaki - neue Offroader und sonst? Kawasaki lässt sich für das Modelljahr 2019 nicht wirklich in die Karten schauen. Klar ist, dass einige Motocross-Modelle wie die Kawasaki KX 450 für das kommende Jahr überarbeitet werden. Ansonsten hält sich der japanische Hersteller bislang bedeckt. In den vergangenen Jahren beglückte uns Kawasaki regelmäßig mit neuen Kompressor-Modellen. Folgen die Japaner dieser Tradition, könnte uns auch in diesem Jahr ein neues Kompressor-Modell, vielleicht ja sogar ein neues Kompressor-Naked Bike, erwarten. Spätestens auf der INTERMOT in Köln oder der EICMA in Mailand werden wir es erfahren. Mögliche Kawasaki-Modelle für 2019: Kawasaki-Motocross-Modelle für 2019

KTM - neue Adventure-Bikes in den Startlöchern KTM wird seine Modellpalette wohl noch einmal weiter ausbauen und einige Neuheiten präsentieren. Zumindest lassen zahlreiche Erlkönige darauf schließen. Zuletzt fuhren unseren Fotografen Erlkönige der KTM 390 Adventure und KTM 790 Adventure vor die Linse.

Moto Guzzi - kommt die V85 als Serienmodell? Auf der EICMA 2017 präsentierte Moto Guzzi mit der V85 Concept einen auffälligen Prototypen. Die Enduro im Retro-Look könnte in diesem Jahr erneut einen Auftritt auf den großen Herbstmessen feiern, dieses Mal aber hoffentlich als serienreifes Bike für das Modelljahr 2019. Ansonsten sind neue Modellvarianten der Moto Guzzi V7 III oder Moto Guzzi V9 denkbar. Mögliche Moto Guzzi-Modelle für 2019: Moto Guzzi V85

Suzuki - wir hätten da ein paar Ideen Auf den letzten Herbstmessen hat Suzuki nicht unbedingt ein Neuheiten-Feuerwerk gezündet. Wir hoffen, dass sich das in diesem Jahr ändert. Bisher gibt es nur Spekulationen, die aufgrund von neu angemeldeten Patenten losgetreten wurden.

Erwartet uns eine neue Suzuki Katana? So könnte uns der japanische Hersteller möglicherweise mit einer neuen Suzuki Katana und einer neuen Suzuki Hayabusa überraschen. Aufgrund des derzeitigen Scrambler-Hypes ist auch ein entsprechendes neues Modell von Suzuki gut vorstellbar. Auch MOTORRAD-Zeichner Stefan Kraft hat eine spannende Zeichnung einer neuen Suzuki konzipiert. Eine von ihm als Suzuki DR 950 Big bezeichnete Enduro könnte eine aktuelle V-Strom 1000 mit dem Kultbike aus den 90er-Jahren kombinieren. Mögliche Suzuki-Modelle für 2019: Suzuki Katana

Suzuki Hayabusa

Suzuki Scrambler

MOTORRAD-Wunsch: Suzuki DR 950 Big (Zeichnung)

Triumph - 1200er-Scrambler als Erlkönig erwischt Mit ziemlich hoher Wahrscheinlich werden wir ein neues Triumph-Scrambler-Modell mit dem großen 1.200 cm³-Motor auf den Herbstmessen zu sehen bekommen. Unsere Erlkönig-Fotografen haben gleich zwei Varianten der neuen Scrambler erwischt. Neben einer Standard-Variante steht eine offroad-lastigere R-Version in den Startlöchern. Ansonsten kochen immer wieder Gerüchte hoch, dass Triumph nach dem Moto2-Motorlieferanten-Deal möglicherweise an einer neuen Daytona feilen könnte. Einen Prototypen für Moto2-Testläufe gibt es jedenfalls bereits. Mögliche Triuimph-Modelle für 2019: Triumph Scrambler 1200

Triumph Scrambler 1200 R

Triumph Daytona 800

Yamaha - T7 als Serienmodell? Den Prototypen Yamaha Ténéré 700 World Raid dürften die meisten Motorrad-Enthusiasten mit Sicherheit schon einmal gesehen haben. Schließlich wurde der Prototyp auf der EICMA 2016 zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert.